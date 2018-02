El Dibu Morales no tuvo un buen fin de semana

Este fin de semana se llevó a cabo la primera fecha del Superbike Argentino en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez en el Gran Premio de Buenos Aires. Allí fue a probar suerte el piloto sanjuanino Carlos “Dibu” Morales que debutaba en este 2018 y no contó con la suerte necesaria.

Dibu se cayó el sábado y por eso hoy largó en el último lugar en la carrera (17º), pero sólo pudo avanzar dos lugares y culminó en el 15º puesto. A continuación la explicación del propio Dibu Morales.

“Este finde estuvimos compitiendo en el coliseo de Buenos Aires autódromo Oscar y Juan Gálvez por la primera fecha del campeonato argentino de Superbike. Un finde complicado nos dejo un sabor amargo, no pudimos poner a punto el amortiguador trasero, eso me llevó a caerme el día sábado en la primera curva de la tanda de clasificaciones, la moto sufrió algunos daños, no pude seguir y quede en el último lugar de la grilla para el domingo en la carrera que por el mismo problema no pude sentirme cómodo y acelerar como lo esperaba.

Queda mucho camino por recorrer, hace falta probar la moto en circuitos rápidos pero vamos a trabajar duro hasta llegar a los más alto”, cerró Morales.