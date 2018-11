D’Onofrio: “Macri quiere que se juegue el partido y en la cancha de River”

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, contó este martes que “un allegado” al presidente Mauricio Macri le dijo que el mandatario quiere que la Superfinal con Boca Juniors por la Copa Libertadores se dispute en el estadio Monumental.

“Te voy a dar una información Jonathan: un allegado al presidente, muy allegado, me hizo llegar que el presidente de la Nación, su interés era que el partido se hubiera jugado el domingo. El presidente quiere y pretende que el partido se juegue en la cancha de River y que va a existir toda la seguridad para que ese partido se juegue en la cancha de River, el River y Boca. Son temas muy importantes”, dijo D’Onofrio en una entrevista con radio La Red.

La afirmación de D’Onofrio sorprendió, sobre todo después de que la Conmebol difundiera un comunicado en el que adelanta su decisión de que el partido se dispute fuera del país porque en Argentina “no están dadas las condiciones”.

Fue más allá el presidente de River y sostuvo que la Superfinal hasta ahora frustrada puede servir “para demostrarle al mundo que lo ocurrió el sábado es algo que podemos solucionar”.

“Estamos ante el G20 y en este G20 Argentina va a estar en el mundo y se lo va a ver, y entiendo que va a ser un éxito y que el mundo se va a enterar. Y si podemos hacer un G20 cómo no vamos a poder hacer un partido. Y para demostrarle al Mundo que lo ocurrió el sábado es algo que podemos solucionar”, lanzó D’Onofrio.

También se refirió el titular millonario al cambio de postura de su par de Boca: “Con (Daniel) Angelici tengo un trato cordial, pero uno le puede decir cordialmente lo de la traición. No me voy a pelear. Su giro más que doler me sorprendió porque acordamos otra cosa. Me sorprendió que de la noche a la mañana pida que le den por perdido el partido a River, no es justo”, insistió.

El tribunal de disciplina de la Conmebol deberá resolver sobre el reclamo de Boca, que pidió la descalificación de River y que se lo consagre al xeneize como campeón de la Copa Libertadores. Si la decisión del tribunal va en sintonía con la postura del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, el partido se jugará.

El estadio y el día y horario recién se definirá una vez que se conozca el fallo.