Edgardo Bauza: “Mauro Icardi es el tercer centrodelantero de la Selección”

El “Patón” le dio otro guiño al capitán del Inter, que podría tener su regreso al combinado nacional tras cuatro años en las próximas Eliminatorias.

“Ya hablé con Zanetti (vicepresidente del Inter) y se lo dije: en este momento, Higuaín y Pratto son los dos centrodelanteros, pero el tercero es Icardi”. Edgardo Bauza lanza pistas cada vez más claras sobre una convocatoria que parece ser inexorable a esta altura.

El capitán del Inter podría retornar a la selección argentina en marzo próximo para afrontar la doble fecha de Eliminatorias contra Chile y Bolivia. “Lo hablé con todos los referentes, porque antes de llegar a la Selección me llegaban mensajes que decían ‘a este jugador no lo quieren’. No hay problema absolutamente con ningún jugador”, contó el entrenador del equipo nacional en diálogo con Fox Sports.

El goleador de 23 años tuvo un breve paso por la Selección en 2013, cuando estuvo en el banco contra Perú e ingresó unos pocos minutos contra Uruguay. Fue su única experiencia. “Él sabe qué es lo que pienso de él como jugador. Es muy probable que lo vaya a ver en mi próximo viaje”, confesó.