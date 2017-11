El fútbol como herramienta para sacar a los jóvenes de las adicciones y la violencia

Víctor Aguilera es un hombre que creció en una villa ubicada en Chimbas, allí, vio como los jóvenes caían en las drogas y el alcohol desde temprana edad. Actualmente, vive en Rivadavia pero su infancia lo marcó, ya que, según contó, en diálogo con Diario Huarpe, vio a muchos amigos que cayeron en las adicciones. Ante esa situación, decidió hacer algo por los chicos.

Aguilera, creo un torneo de fútbol que lleva su nombre para que, a través del deporte, los jóvenes no pasen tanto tiempo en la calle y se enfoquen en una actividad que les haga bien. “Hago el torneo para alejar a los chicos y adolescentes de la droga, que no se enfoquen en algo que los lleve por mal camino”, contó.

El Torneo Víctor Aguilera comienza el sábado 4 de noviembre y se extenderá durante 9 fechas. En el club Peñarol se llevarán a cabo los encuentros entre los 10 equipos participantes. La mayoría, son del departamento Concepción y Chimbas. Los jugadores tienen edades que van desde los 16 a los 30 años.

Jugador destacado

Una gran idea que tuvo Aguilera para incentivarlos a los jóvenes en el torneo, fue la elección del jugador destacado. Habrá 1 en cada fecha y, además, cuando todos los encuentros finalicen, se elegirá aquel que se haya destacado durante todo el torneo.

La elección de los jugadores no se hará al azar, sino que se tendrán en cuenta varios parámetros. No solo se evaluará el desempeño en la cancha, sino también, se estudiarán sus acciones fuera de la cancha. Algo que será fundamental es que no tengan adicciones ni ejerzan violencia.

Los elegidos recibirán medallas que los incentiven a seguir practicando el deporte y que fomenten las buenas actitudes en la vida de los jóvenes.