El Nueve debutó con una gran victoria sobre el León

En el estadio Ing. Domingo Alberto Martín, se daba el debut tanto de Trinidad como de 9 de Julio en el Torneo de Invierno “Edgar Pocho Carbajal”.

La victoria quedó en manos de la visita, 9 de Julio por 2 a 0 sobre el León, que tiene la cabeza puesta en la revancha de la semifinal del Torneo Federal C ante Del Carril –en la ida igualaron 1 a 1-.

El Azul del este de la provincia tuvo 15 días de preparación antes del comienzo del torneo y, a pesar de eso, el conjunto dirigido por Walter Sánchez, demostró un gran nivel al ser netamente superior durante todo el partido.

En la primera parte no se pudieron sacar diferencias a pesar de las situaciones. Pero las alegrías de 9 de Julio llegaron en el segundo tiempo. A los 10 minutos, Lucas Guevara con el arco vacío definió para marcar el primero. Mientras que el 2 a 0 apareció a los 23 minutos por intermedio de Leonel Barrionuevo.

El Club 9 de Julio arranca el torneo con uno de los promedios más bajos, por eso haber sumado estos tres puntos, sirve para engrosar esa tabla.

Por otro lado, el partido que también completaba la primera fecha del Torneo de Invierno, Libertad Juvenil debutó en la categoría aprovechándose de un Unión de Villa Krause que venía de descender del Federal A y, lo derrotó por 3 a 0.

Programación 2da fecha

Sábado: Desamparados vs Alianza

Domingo: Aberastain vs Marquesado

Domingo: 9 de Julio vs Colón

Domingo: Villa Obrera vs Peñarol

Domingo: Juv. Unida vs Del Bono

Lunes: Unión vs Atenas

Miércoles: Rivadavia vs Trinidad

Miércoles: San Martín vs Libertad Juvenil

Nota: En todas las canchas en la segunda fecha, se hará un minuto de silencio debido al reciente fallecimiento del presidente de Independiente Villa Obrera Don Víctor Meglioli.