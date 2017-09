El nuevo DT de Tevez dijo que el argentino “está gordo y no puede jugar”

La temporada de Carlos Tevez en la Superliga China es pésima, pero hasta el momento nadie se había animado a hablar mal del crack. Sin embargo, el nuevo entrenador del Shanghai Shenhua, Wu Jingui, tomó la responsabilidad y fue directo contra el delantero y el hombre mejor pago del fútbol mundial: “Tevez está gordo y no puede jugar”.

Jingui, que ocupará el cargo de manera interina, fue lapidario con el Apache: “Se le informará de mis planes tácticos, pero no lo recogeré en este momento, no está preparado físicamente, no está en condiciones de jugar”, aseveró.

Y como si esto fuera poco, el entrenador chino sacó chapa y dijo que en sus equipos nunca jugaron futbolistas por su nombre, sino que lo hicieron por sus capacidades. “He entrenado a muchas estrellas grandes, y mis jugadores nunca son elegidos por la reputación”, concluyó.

Tevez se fue a jugar a China en enero, después de que el conjunto asiático desembolsara 10.5 millones de euros para contar con sus servicios. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. El Apache convirtió apenas dos tantos en los 14 partidos que lleva jugados. Además, estuvo ausente durante durante un largo tiempo producto de las lesiones.

Fuente: TN