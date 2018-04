El sábado será el gran día de la pelea revancha entre la sanjuanina Cecilia Román y la venezolana Ana María Lozano por el Título Mundial FIB Gallo. La gran pelea tendrá lugar en el Club Julio Mocoroa.

La velada boxística comenzará desde las 19:30 con grandes combates del mejor nivel y serán televisadas por TyCSports.

Las peleas amateurs serán entre los sanjuaninos:

-Matías Castro vs Nicolás Palavecino 81 kg.

-Rodrigo Bronia vs Gonzalo Romero 64 kg.

-Matías Sierra vs Franco Gauna 75 kg.

-Gabriela Páez vs Macarena Moreno 50 kg.

-Esteban Gutiérrez vs Luciano Chacón 52 kg.

-Jerónimo Vals vs Leonardo Cortez 59 kg.

Por el Título Fedebol Amb Welter:

Jeremías Nicolás Ponce vs. Williams Martin Severo Moreira (Uruguay)

Ligero – 4 Rounds:

Leonardo Luna (San Juan) vs. Andrés Raúl Panguilef (Mendoza)

Welter – 4 Rounds:

Lucas Araya (San Juan) vs. Ramiro Martínez (San Luis)

Mientras que la pelea principal por el Título Mundial FIB Gallo

María Cecilia Román vs. Ana María Lozano.

La venta de entradas anticipadas serán en las boleterías del Club Julio Mocoroa a partir del jueves 12 del corriente hasta el sábado 14, de 10 a 14 horas, con un valor de $100 la general. Además, el mismo día de la pelea se venderán desde las 18 horas en adelante.