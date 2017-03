El sorteo de la Copa del Mundo, una preocupación para los Pumas

Del otro lado del Océano, en París, en un partido frenético que duró 99 minutos y 55 segundos, y que se definió en la última pelota, la victoria de Francia sobre Irlanda (20-18) terminó decretando una parte de la historia de los Pumas para la Copa del Mundo de 2019: quedaron, finalmente, en la tercera banda por el 9º puesto al que llegaron con el corte de este fin de semana del ranking de la World Rugby.

El 10 de mayo, en Tokio, a 18.370 kilómetros de distancia de Buenos Aires, se sabrá otro capítulo de esa historia cuando se realice el sorteo y se sepa cómo el azar elegirá el grupo y los rivales del seleccionado. Luego, desde el 20 de septiembre de 2019, vendrá el epílogo, lo más importante, el veredicto final que se conocerá sobre el verde césped.

El tiempo dirá hasta dónde puede crecer el seleccionado en los dos años y medio que restan hasta Japón, pero se podría afirmar que ningún equipo, incluso los All Blacks, se sentirá cómodo con los argentinos enfrente.

Del mismo modo, debe decirse que es un riesgo enorme estar ante la posibilidad de caer en una misma zona con Nueva Zelanda y Sudáfrica, o con Inglaterra y Francia o Gales. Basta con recordar aquel emparejamiento de 2015 de Inglaterra, Australia y Gales que le costó la rápida eliminación a los dueños de casa e inventores del rugby.

El ranking tiene varias consideraciones para los Pumas

1.- Hoy, la Argentina está por debajo de los 8 que tiene por encima en el ranking. Cuesta creerlo cuando apenas transcurrió un año y medio del 4º lugar conseguido en la última Copa del Mundo. Pero la decisión de excluir a los que juegan en Europa tuvo sus costos -se verá si termina en réditos más adelante-, especialmente en noviembre, cuando los del Sur se jugaban su ubicación. Las tres derrotas, acompañadas de una temporada floja en resultados, dejaron hipotecado un supuesto lugar en la segunda banda a lo que pudiese ocurrir en el 6 Naciones.

2.- La apuesta de la UAR, jugando el Súper Rugby y el Rugby Championship, y ampliando la base, es que los Pumas lleguen a Japón como candidatos al menos a repetir las semifinales. Algunas buenas señales hubo en los primeros partidos de 2017 con Jaguares, aunque ayer, ante un rival limitado como Cheetahs, volvieron a aparecer baches preocupantes, además de continuar con serios problemas en el scrum y el line. Si el nivel crece, los Pumas son capaces de ganarle a cualquiera; de lo contrario, el peligro de quedar eliminados excederá a cualquier ubicación en el ranking.

3.- Dos años y medio son una eternidad en el rugby de hoy, salvo para los All Blacks e Inglaterra, los dos que seguramente mejor llegarán a Japón; Inglaterra, campeón del 6 Naciones, no logró el Grand Slam al caer ayer con Irlanda 13-9. Los demás son una incógnita y dependen de varios factores, incluido el sorteo que les toque. La Argentina está en ese grupo. Haber terminado de milagro en el 8º lugar para 2015 (un try australiano en la última pelota tiró a Gales a la tercera banda) le permitió tener a tres rivales muy accesibles (Tonga, Georgia y Namibia). Por eso, para los Pumas es clave seguir pensando y apostando en mejorar su juego, olvidándose de lo que depare el próximo 10 de mayo.

4.- La modalidad de hacer el sorteo con lo que determine el ranking dos años y medio antes del Mundial se terminará con el nuevo orden mundial que definió esta semana la World Rugby para el período 2020-2032. Entre varios cambios, habrá mayores posibilidades para los países del Tier 2 con vistas a las próximas Copas del Mundo. Habrá que ver dónde estarán los Pumas en ese momento.

