Electrizante final del STC2000 que dejó a Werner en lo más alto del podio

El Súper TC2000 vivió una final muy electrizante en El Zonda que festejaba sus 50 años. La victoria finalmente se la quedó Mariano Werner que hizo una excelente carrera defensiva y pudo controlar a Facundo Ardusso que fue en busca de la carrera en todo momento.

El duelo fue atrapante, pero el triunfo se lo terminó llevando el de Peugeot, quien pudo descontar algunos puntos y quiere ir por la corona de la “Más Tecnológica de Sudamérica”.

Damián Fineschi largaba desde la pole en el Zonda. Sin embargo, le duró muy poco la punta de la competencia. Werner largó a la par suya y mucho mejor, en la horquilla pudo hacerle la tijera y saltar a la punta en la “viborita”. El de equipo Fela no solo perdió con el entrerriano sino también con Ardusso, quien había largado tercero y lo superó a Fineschi en la chicana. A partir de ahí el de Renault fue a la caza de Werner. De hecho, finalizando esa vuelta el entrerriano hizo lenta la última curva y el de Las Parejas le dio un pequeño toque en la cola que lo puso apenas de costado. Ambos pudieron seguir sin perder colocaciones.

En la vuelta tres se produce un golpe de escena para el equipo Chevrolet. Bernardo Llaver venía peleando la posición con Esteban Guerrieri. El mendocino transitó por la parte sucia, perdió el control de su Cruze e impacto contra su compañero de equipo, Agustín Canapino. Ambos pudieron continuar en carrera, pero tuvieron que volver a remontar. A todo esto, en la punta Ardusso seguía combatiendo por superar a Werner, pero sin éxito.

En el giro número 14 se produjo un muy fuerte golpe de Bruno Etman que provocó el segundo Auto de Seguridad de la competencia (el primero había sido por el auto de Cáceres que había quedado mal posicionado). El de Toyota llegó a la par en la “viborita” con José Manuel Urcera y Luciano Farroni. Ninguno levanto, y el de Citröen cometió un error que terminó con un duro golpe de Etman contra la pared. Urcera fue excluido por esta maniobra.

En el relanzamiento Werner no le dio posibilidades a Ardusso de pelearle la primera colocación. En la vuelta 21 volvieron a tener un momento polémica. El de Las Parejas volvió a tocarlo de atrás a Werner, pero esta vez más fuerte. Otra vez no hubo consecuencias. Pero a ninguno de los dos le gustó la maniobra. El de Peugeot le hizo señas desde su auto a su retador. En tanto, el de Renault le afirmó al equipo via radio que Werner le había levantado bruscamente abajo del puente. Por esta situación fue apercibido Ardusso.

A todo esto, Pernía seguía haciendo una gran remontada y en la vuelta 29 pudo superar a Fineschi para ser el nuevo tercero de la carrera y poder cubrirle las espaldas a Ardusso. Sobre el final Ardusso volvió a intentarlo con Werner. En el giro 36 se tiró de nuevo en la horquilla pero no le dio y en la última vuelta fue con más determinación pero tampoco le alcanzo. De hecho en este último toque se volvieron a tocar. Sin embargo, Werner se terminó llevando el triunfo.

Con esta victoria Werner achicó la diferencia por la punta del campeonato a 19 puntos con respecto a Ardusso. Fue el primer triunfo del entrerriano en el año. La próxima competencia de la categoría será el 26 de noviembre en General Roca, donde se disputará la 11º fecha del campeonato.

FUENTE: CARBURANDO