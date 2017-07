Emocionante homenaje a la trayectoria del gran “Pato”

Una gran cantidad de amantes del ciclismo y amigos del “Pato” Luciano Montiveros, asistieron ayer a Casa de Gobierno para un reconocimiento a la gran trayectoria del ci­clista pocitano que supo ganar dos veces la Vuelta a San Juan y una Vuelta a Mendoza como sus mejores logros dentro de su carrera como ci­clista.

El “Pato”, que actualmente corre pa­ra la Asociación Civil Virgen de Fátima, fue homenajeado justificadamente por las autoridades provinciales por sus más de 20 años de trayectoria arriba de la bicicleta y, hoy, siendo uno de los más veteranos en el pelotón sanjuanino, sigue dando que hablar.

El gobernador Sergio Uñac fue quien cerró el turno de la palabra referida a Montiveros: “Tengo un gran orgullo que el deporte sea un articulador social en la provincia porque promueve los valores en la persona y justamente Luciano (Montiveros) es un gran ejemplo de valor al igual que su señora, porque debe haber una familia detrás que acompañe. Yo asesoré muchas veces a Luciano y casi siempre salió como planeamos la estrategia (risas)”.

Mientras que el secretario de De­portes, Jorge Chica, señaló: “Esta­mos trabajando para que del 25 de septiembre al 1 de octubre tengamos unos Panamericanos de Ciclismo in­mejorables, al igual que la Vuelta de San Juan, pero es innegable no reconocer la trayectoria de Luciano Mon­tiveros, quien es uno de nuestros mayores ídolos”.

El propio Pato dijo sus palabras: “Sólo tengo palabras de agradecimiento por esta sorpresa porque Car­los (Gómez) me dijo que tenía que venir, pero no sabía a qué era hasta que me hicieron unas notas y me em­pecé a dar cuenta. Quiero agradecerles a todos, en especial a mi familia que me banca en todo”, cerró el homenajeado, quien también recibió palabras de elogios de parte de Juan José Chica y Gabriel Curuchet (presidente de la Facpyr).