En un partidazo, San Martín goleó a Sarmiento por 4-2

San Martín venció 4-2 a Sarmiento en el Estadio Hilario Sánchez, en un partido correspondiente a la fecha 26 del torneo argentino. De esta manera, el Kiwi sigue hundido en la tabla de los promedios: está en el último puesto y la fecha que viene podría concretarse su descenso.

El Verdinegro comenzó apretando y a los tres minutos ya consiguió la primera ventaja, tras una gran jugada colectiva que finalizó con Emanuel Dening asistiendo a Nicolás Pelaitay, que sólo debió empujarla. El local estuvo cerca de aumentar la diferencia, pero Sarmiento, en una jugada aislada, se encontró con el empate antes del final del primer tiempo: Walter Busse envió un centro que Mauricio Casierra metió en su propio arco.

El empate no afectó anímicamente al equipo de Néstor Gorosito, que al minuto del segundo tiempo volvió a ponerse en ventaja. Gustavo Villaruel, con un certero remate, le rompió el arco a Javier Burrai, reemplazante de Julio Chiarini. Pero los de Fernando Quiroz de vuelta consiguieron igualar el encuentro (5′ ST): Brian Fernández la bajó con el pecho en el área y no perdonó. El ex jugador de Racing lleva dos goles en igual cantidad de partidos desde que llegó al club de Junín.

Al Santo le costó volver a ponerse arriba, pero a los 28 Dening, luego de ganarle a su marcador, nuevamente asistió a Facundo Barcelo. Tres minutos después, Nicolás Maná liquidó el encuentro.

San Martín, de esta forma, llegó a los 29 puntos en el torneo y sigue respirando en la pelea por no descender.