Enterate quienes son los diez empresarios que manejan el fútbol del mundo

Estos, son los 10 dueños del fútbol más poderosos

1-Pini Zahavi: Con 74 años, seguramente no tendrá tiempo de gastar el dinero que recaudó. “Pongo en contacto a jugadores con clubes y a inversores con clubes, nada más. Reúno a la gente y me pagan mi comisión”, le dijo a The Guardian. Fue periodista deportivo y sus contactos le fueron útiles cuando decidió cambiar de ramo, después del Mundial ’74. Cobrará 36 millones de euros de comisión por gestionar la llegada de Neymar a PSG.

Zahavi saltó a la fama en 2003 cuando intermedió para que Roman Abramovich comprara al Chelsea. Con los argentinos Gustavo Arribas y Fernando Hidalgo, fundó el grupo HAZ, que participó de las ventas de Mascherano y Tevez de River y Boca a Corinthians y luego al West Ham.

2-Jorge Mendes: Es portugués. Su fortuna es incalculable, ninguno de los pases tuvo su piso bajo los 50 millones de dólares. Su agencia se llama Gestifute y empezó en el negocio de forma casual. Mendes era el gerente de un local nocturno al que asistían varios jugadores. El arquero Nuno, del Guimaraes, le confesó que quería pasar al Porto. Y Mendes levantó el teléfono. Fue el principio

3-Mino Raiola: Nació en Salerno, al sur de Nápoles, en 1967 pero se crió en la ciudad holandesa de Haarlem. Estudió abogacía, habla siete idiomas y tiene una lengua filosa siempre buscada por los periodistas. Fue delegado de los juveniles del Haarlem y de ahí saltó a la agencia Sport Promotions hasta que se independizó. Raiola fue quien hizo el pase más caro de la historia: Paul Pogba de la Juve al United, en 100 millones

4-Kia Joorabchian: Es de los más jóvenes. Nació en Teherán en 1971 pero desde chico vive en Londres. Fue parte activa de las múltiples transacciones de Tevez y Mascherano. Representa a los brasileños Oscar y David Luiz y a varios jugadores de Inter y Chelsea.

5- Pere Guardiola: Es agente de Luis Suárez, Andrés Iniesta y Thiago Alcántara y dueño del 55% de Media Base con la firma Pereguirdis SL. El otro 45% está en manos de la empresa de medios Mediapro.

6-José Otín: Nació en Huesca, es hincha de Atlético de Madrid y representa a un centenar de futbolistas españoles. Fue comentarista de radio COPE hasta 2001 cuando decidió dedicarse a la representación de jugadores y fundó Bahía International.

7-Cassey Wasserman: tiene 43 años, nació en Los Angeles y llegó al fútbol británico tras una larga trayectoria en el deporte de Estados Unidos. Está en el fútbol desde 2006 cuando compró la agencia inglesa de representación SFX. Desde allí manejó a Steven Gerrard, Owen, Woodgate, Wes Brown, Tim Cahill, entre otros.

8-Peter Kenyon: Fue director ejecutivo del Manchester United durante gran parte del apogeo del club con la conducción técnica de Alex Ferguson. Luego fue reclutado por Abramovich para gestionar al Chelsea, hasta que dejó los clubes para asociarse con Mendes. Hace dos años, Deloitte aseguró que Kenyon fue “el gran responsable” de que Atlético de Madrid gozara de salud financiera.

9- Jonathan Barnett: La prensa inglesa lo llama “Súper agente”. Una de sus primeras grandes operaciones fue llevar al lateral Cole del Arsenal al Chelsea. Representa a alrededor de 500 futbolistas. El número uno de su lista es Gareth Bale.

10-Paul Stretford: Uno de los de trayectoria más extensa. Es el agente de Wayne Rooney, al que llevó del Everton al United, transferencia que en su momento fue objetada por la federación porque estaba “floja de papeles”. Ahora acaba de regresar al Everton. Tiene 59 años, en 1987 fundó Sports Management, a la que rebautizó como Formation Group en 2004 y que cotiza en la Bolsa de Londres. Su primer negocio fue llevar al goleador irlandés Frank Stapleton al Manchester United. En el United. junto a Andrew Cole y Stan Collymore, había fundado una especie de club de ex jugadores.

Fuente: Clarín.