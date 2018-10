Por un escándalo sexual, Cristiano Ronaldo quedó afuera de su selección

El astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, no volverá a jugar este año con la selección portuguesa.

El jugador de la Juventus no será convocado por Fernando Santos para los encuentros ante Polonia y Escocia. Aunque el DT no dio explicaciones al respecto, trascendió que se trata de una suspensión hasta que no se resuelva la denuncia de acoso sexual que pesa en su contra.

Por su parte, el diario deportivo Record publicó que CRhabló con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes, y con el seleccionador nacional, Fernando Santos, y coincidieron en que es mejor que el jugador no sea convocado para los próximos partidos.

“Hubo una conversación a tres bandas. Acordamos que el jugador no estaría en esas dos convocatorias, en esta y la próxima, en noviembre. No voy a dar pormenores. Simplemente, después de una conversación entendimos que no sería posible convocar a Cristiano Ronaldo”, comentó.

En los últimos días se reabrió una denuncia en contra del crack, quien fue acusado de violar a Kathryn Mayorga. Este hecho sucedió, según ella, en Las Vegas en 2009. Ronaldo rechazó la acusación, pero mientras actúa la justicia, el escándalo se metió de lleno en la carrera del futbolista.

El presidente de la FPF, Fernando Gomes, expresó su “total solidaridad” con el jugador, en una entrevista con la agencia estatal Lusa.

“Creo en su palabra, no solo porque defiendo la presunción de inocencia como principio básico de un estado de derecho, pero también porque conozco a Ronaldo hace muchos años y soy testigo de su buen carácter”, dijo Gomes. “En mi nombre y en nombre de la Federación Portuguesa de Fútbol expreso mi total solidaridad con Cristiano Ronaldo, en un momento en que su buen nombre y su reputación están puestos en entredicho”, manifestó Gomes.

