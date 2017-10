Este domingo se completa la primera rueda

Después de disputar la octava fecha, los equipos sanjuaninos que militan en el Federal A se preparan para encarar lo que se viene. Tanto Sportivo Desamparados como Unión de Villa Krause jugarán el próximo domingo 29 de octubre y ante equipos mendocinos. El Puyutano, de local, frente a Deportivo Maipú y el Azul, en Mendoza, frente a Gimnasia y Esgrima.

El primero de los sanjuaninos en saltar al campo de juego será el conjunto de Unión de Villa Krause. El elenco orientado tácticamente por Alejandro Bergantiños viene de igualar en su casa ante Huracán Las Heras y ahora tendrá que viajar hasta el estadio Víctor Legrotaglie. Allí lo esperará Gimnasia y Esgrima, equipo candidato a quedarse con uno de los dos ascensos de la actual temporada. El DT cordobés esperará hasta mañana sábado para definir el equipo titular.

El partido comenzará a las 19 y el arbitraje estará a cargo de Maximiliano Silcan. El oriundo de Valle Viejo –Catamarca- estará acompañado por los asistentes Marcelo Luján y Juan Flores, ambos de San Luis.

Por el lado de Sportivo Desamparados, que en su última presentación perdió de visitante con San Lorenzo de Alem, ahora el Víbora jugará en condición de local frente a Deportivo Maipú. El elenco verdiblanco (14 puntos) marcha segundo en la tabla de posiciones del grupo 2 y espera conseguir una victoria de local que lo acerque aún más al puntero (Gimnasia y Esgrima, 16 puntos). El técnico del primer equipo, Raúl Antuña ha decidido esperar hasta el sábado para oficializar la formación titular.

Este encuentro comenzará a las 20 y en El Serpentario estará una terna arbitral íntegramente cordobesa. Como árbitro principal dirigirá Fabricio Llobet y lo acompañarán Cristhian Arregues (asistente 1) y Emanuel Serale (asistente 2).





El resto de la novena fecha se completará con los siguientes encuentros, también el próximo domingo. A las 16, en Catamarca, Unión Aconquija recibirá a Estudiantes de Río Cuarto. Desde las 16:30, Juventud Unida Universitario enfrentará en San Luis a Gutiérrez Sport Club y por último, también a las 16:30, San Lorenzo de Alem visitará a Huracán Las Heras.