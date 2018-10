Este es el mapa con todas las rutas para llegar al Autódromo El Villicum

Este jueves llega a San Juan el Superbike en San Juan, una categoría mundial de motociclismo de velocidad que por primera vez visita Argentina, marcará el inicio de actividades en el nuevo Autódromo de El Villicum, que se inaugurará el jueves 11 de octubre, cuando las primeras motos salgan a pista.

Con una hotelería completa al 100%, se espera que lleguen más de 30.000 espectadores, quienes en su mayoría ya adquirieron sus entradas. Ya en la cuenta regresiva previa a la largada de la carrera, las autoridades difundieron un mapa que consigna todos los ingresos que habrá para llegar al flamante complejo albardonero.

Valor de las entradas y dónde adquirirlas

Zona Vip

SBK Hospitality Club: $ 12.000.-

Espacios corporativos: Consultar con la categoría

Tribuna Vip Boxes: $ 5000.-

Zona Panorámica

Campo VIP: $ 1260.-

Tribunas Panorámicas: $ 2100.-

Zona Premium

Tribuna Premium: $ 2500.-

Tribuna Discapacitados: $ 1260.-

Se puede adquirir el Pack Paddock, que tiene un valor de $1380 y ofrece acceso al sector posterior de boxes, en el playón donde se ubican las carpas de los anunciantes y el podio.

Además se instalarán un par de escenarios con espectáculos y una calle interna vallada que transitarán los pilotos que vayan al podio.

Este importe es adicional al importe de la entrada. Adquirir un Pack Paddock no da derecho de ingreso a los sectores de tribunas (Zona VIP, Zona Panorámica y Zona Premium) que deben adquirirse en forma adicional.

Entradas vía web

Se siguen vendiendo entradas por el sistema Ticketek. Cabe destacar, que aquellos que ya hayan adquirido su entrada, deben canjear el comprobante por su entrada de acuerdo a los que les informe la empresa Ticketek, que dispondrá de uno o varios puntos de canje.

Con respecto al ingreso de los menores de edad, de acuerdo a lo informado por el sistema Ticketek, todos los menores pagan entradas a los sectores de tribunas, a excepción de la zona Panorámica 4, denominada Campo VIP, donde pagan entradas los chicos mayores de 12 años.

Entradas por boletería

La empresa que se encarga de la venta de los Tickets para el Superbike dispuso de una boleteriía que se ubicará en Albardón, para vender los remanentes de entradas del 11 al 14 de octubre en el Circuito San Juan Villicum.

De esta manera, en San Juan los tickets se venderán por boletería desde el jueves 11 al 14 de octubre en la Casa de la Historia y la Cultura de Albardón, ubicada en Av. Sarmiento 1333, en el Parque Latinoamericano de Albardón.

Jueves 11 de octubre de 07:30 a 19hs

Viernes 12 de octubre de 07:30 a 19hs

Sabado 13 de octubre de 07:30 a 19hs

Domingo 14 de octubre de 07:00 hasta el horario de inicio de carrera.

Categorías

Se presentarán 3 categorías: la World Superbike, la World SSP y la GP3 de las Américas:

WorldSBK – El Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike es la categoría de nivel superior. En ella se alinean las Superbike (motos deportivas derivadas de serie). Se permiten modificaciones en escapes, suspensión, frenos y algunas partes del motor.

WorldSSP – Presenta máquinas Supersport basadas en la producción de gama media. Las motos pueden ser menos potentes, son algo más pequeñas que sus análogas de Superbike y su reglamento permite menos modificaciones.

GP3 de las Américas– Es una Categoría Especial compuesta por pilotos de Argentina, Chile, México, Brasil y Colombia.

Cronograma

Jueves 11 de octubre

17:45 a 18:15 hs – Práctica Libre 1 – GP3 de las Américas

Viernes 12 de octubre

9:45 a 16:45 – Entrenamientos Libres – World SBK, World SSP y GP3 de las Américas

Sábado 13 de octubre

9:45 hs – Clasificación GP3 de las Américas

10:45 a 12:25 hs – Entrenamientos Libres – World SBK, World SSP

12:45 hs – GP3 de las Américas – Carrera 1 – 10 vtas

13:30 a 14:10 hs – Superpole World SBK

14:30 hs a 15:10 hs – Superpole World SSP

16:00 hs – WorldSBK Carrera 1 – 21 vtas

Domingo 14 de octubre

10:15 hs – Warm Up – GP3 de las Américas

11:00 hs – Warm Up – World SSP

11:30 hs – Warm Up – World SBK

13:00 hs – GP3 de las Américas – Carrera 2 – 10 vtas

14:30 hs – WorldSSP Carrera – 19 vtas

16:00 hs – WorldSBK Carrera 2 – 21 vtas