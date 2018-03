Este miércoles se completa la primera fecha

El cierre de la primera fecha del fútbol local se dará éste miércoles desde las 16.30 con dos encuentros bien atrayentes.

Trinidad recibirá en su cancha a 9 de Julio con arbitraje de Milton Pereyra. El León que está en semifinales del Torneo Federal C, donde jugará el domingo la revancha ante Del Carril, en la ida igualaron 1 a 1. Mientras que el Azul del este debutará sabiendo que tiene que engrosar el promedio.

Mientras que el otro partido será el Las Chacritas entre Libertad Juvenil y Unión de Villa krause con arbitraje de Cristian Vila. El local es debutante en la máxima categoría ya que ascendió a fines del año pasado. En tanto que el Azul no atraviesa un buen momento, ya que viene de descender del Federal A.

Programación 2da fecha

Sábado: Desamparados vs Alianza

Domingo: Aberastain vs Marquesado

Domingo: 9 de Julio vs Colón

Domingo: Villa Obrera vs Peñarol

Domingo: Juv. Unida vs Del Bono

Lunes: Unión vs Atenas

Miércoles: Rivadavia vs Trinidad

Miércoles: San Martín vs Libertad Juvenil

Nota: En todas las canchas en la segunda fecha, se hará un minuto de silencio debido al reciente fallecimiento del presidente de Independiente Villa Obrera Don Víctor Meglioli.