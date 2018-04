Este viernes, en el hotel Del Bono Park también se hará la conferencia de prensa, con las dos boxeadoras presentes. Cabe destacar, que la venta de entradas comenzó este jueves a partir de las 10 hs en el club Julio Mocoroa, escenario de las grandes peleas el día sábado.

La velada boxística comenzará desde las 19:30hs con grandes combates del mejor nivel, los cuales serán televisados por TyC Sports. Las peleas amateurs serán entre los sanjuaninos.

La grilla de combates sufrió algunas modificaciones:

Matías Castro vs Nicolás Palavecino 91 kg

Mocoroa – San Juan – Pablo Chacón Box – Mendoza

Matías Sierra vs Franco Gauna 75 kg

Sto. Domingos San Juan- Pablo Chacón-Mendoza

Jeremías Orozco vs Axel Medina 54 kg

M. Sánchez (San Juan) – San Luis

Esteban Gutiérrez vs Luciano Chacón 52 kg

Alcaraz Box – San Juan – Pablo Chacón Box – Mendoza

Mariano Castro vs César Toledo 98 kg

Mocoroa – San Juan – La Rioja

Jerónimo Vals vs Leonardo Cortez 59 kg

Club Unión – San Juan – Pablo Chacón – Mendoza

Agustín Silva vs Mario Jofre 64 kg

RM Boxing San Juan – Sto. Domingo – San Juan

Por el Título Fedebol Amb Welter:

Jeremías Nicolás Ponce vs. Williams Martin Severo Moreira (Uruguay)

Ligero – 4 Rounds:

Leonardo Luna (San Juan) vs. Andrés Raúl Panguilef (Mendoza)

Welter – 4 Rounds:

Lucas Araya (San Juan) vs. Ramiro Martínez (San Luis)

Pelea principal – Título Mundial FIB Gallo

María Cecilia Román (San Juan) vs. Ana María Lozano (Venezuela).

La venta de entradas anticipadas son en las boleterías del Club Julio Mocoroa a partir de este jueves hasta el sábado, de 10 hs a 14 hs, con un valor de $100 la general. Además, el mismo día de la pelea se venderán desde las 18 hs en adelante.