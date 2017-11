Expertos dieron su opinión de lo que puede pasar en el Súper TC 2000

Este fin de semana el Autódromo Eduardo Capello será escenario de una nueva fecha del Súper TC 2000. Durante la jornada del viernes, el Concesionario Oficial de CITROËN – Le Pont SA, ubicado en el lateral de circunvalación sureste 1575, fue protagonista de una “Clínica de Conducción Deportiva”.

En ese evento varios pilotos participaron y contaron su experiencia en “El Zonda”.

ESTEBAN GUERRIERI

“San Juan es una pista que tiene mucha historia, típica para el TC2000 primero y para el STC2000 ahora. De todos

los sectores del trazado creo que “el” lugar emblemático es “el rulo”: un lugar muy difícil porque cada vuelta te

propone un desafío distinto… sobre todo en el ingreso de la curva porque te queda el paredón de frente y tiene

un peralte muy grande: si te quedás corto perdés tiempo y si te pasate… la tolerancia es cero. Hay que calcular

muy finito la velocidad de ingreso. Para mí está buenísimo porque es súper desafiante para el piloto: es lo que a

todos nos gusta, buscar el límite y poder estar lo más cerca posible no sin cometer errores. También la última

curva del “Zonda” creo que es uno de los lugares más lindos de todos los circuitos nacionales para proponer

sobrepasos. Tiene un radio muy amplio; si te abrís mucho buscando el radio ideal invitás al que viene detrás a

tirarse para un sobrepaso… pero si protegés el lugar y hacés un radio interno te exponés a sufrir una “tijera” y

perder la posición en la salida. Si venís adelante no es fácil de defender el puesto. Es importante clasificar bien.

Espero que sigamos siendo competitivos como hasta ahora y con el CITROËN C4 LOUNGE tener un fin de semana

prolijo y pelear bien adelante”.

MANUEL URCERA

“Corrí una sola vez en este circuito, el año pasado y me fue más o menos… terminé abandonando por un choque

con Canapino. Es un circuito que me gusta mucho, con un tránsito muy rápido por la “viborita”, después tiene una

curva bastante difícil –conocida como “el rulo”– que debe andar cerca de los 360°… una vuelta grande que pasa

después por un puente. Es difícil porque tenés que calcular bien el momento de empezar a acelerar para no

quedarte sin pista en la salida… y tampoco venir pasado porque a la salida está el paredón y no hay piano ni

banquina. El frenaje de la última curva y la primera chicana son muy exigentes y hay que estar despiertos para no

perder tiempo. Venimos de funcionar bien en Buenos Aires más allá del abandono: el auto pegó un salto

cualitativo y me dejó conforme; esperemos mantener el nivel”.

MARTIN MOGGIA

Llegar al “Zonda” es siempre un desafío motivador. Es un circuito muy desafiante, que presiona mucho al piloto y

tiene sectores realmente complicados. A la hora de transitarlo con un auto de carreras tenés que tener un

vehículo seguro, estable, bien plantado… y hay que estar siempre muy concentrado. Vamos a necesitar toda la

tracción del CITROÊN C4 LOUNGE para salir rápido de las horquillas –por ejemplo, a la salida la recta– o de las

curvas uno y dos, más tipo chicana… Es un circuito muy complicado que genera una adrenalina extrema, pero es

también uno de los que más disfruto como piloto. En mi caso particular tuve la chance de correr con un auto de

fórmula hace unos años, en 2014, y anduvimos muy bien: debuté esa vez en la categoría y completé dos podios en

el fin de semana. Me trae buenos recuerdos. Hace rato que no lo transito, pero tengo confianza en que va a andar

todo bien, el equipo sabe encontrar la mejor puesta a punto para pelear adelante”.

ALBERTO SCARAZZINI, Director Deportivo

“San Juan es un circuito fantástico, impacta la imagen de los autos entre las montañas y cómo suenan los motores en

ese marco. Generalmente con buen clima… ¡y esperemos que no sople el famoso “Zonda” porque ahí sí que se

complica! Tiene sectores rápidos y lentos bien definidos. Particularmente creo que la clave está en la curva a la

derecha que da entrada a la recta opuesta, que es larga y da lugar a los sobrepasos. Hay que hacer rápido esa curva y

ahí hay que trabajar para la puesta a punto. Hay que hacerla redondita para salir veloz. Es interesante, atractivo creo

que nuestro CITROËN C4 LOUNGE se va a adaptar muy bien. Es una carrera del tipo regular del campeonato, por lo

que vuelven las penalizaciones para los que vienen más adelante y ahí también podemos sacar un poco de provecho.

Nos viene bien y propone un fin de semana que tengo fe será positivo. Los autos viajan con una puesta a punto ya

determinada en base a experiencias anteriores en este trazado. En Buenos Aires más allá de todo lo que pasó nos

dejó bastante conforme performance y de los autos volviendo al nivel que pretendíamos. Esperemos seguir

manteniéndolo en San Juan”.