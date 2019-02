Ezequiel Fernández parte hacia Europa en busca de un sueño

El púgil sanjuanino, Ezequiel Fernández, afrontará una campaña en Europa, que comenzará en España. Esta es una gran oportunidad para el atleta sanjuanino, ya que si le va bien podrá ir por un título mundial.

El pibe de 28 años, oriundo de Santa Lucía, actualmente se encuentra domiciliado en Chimbas. Ezequiel viene pegándole a la bolsa de los 14 años, y con su perfil bajo ya suma 31 peleas profesionales. Él trabaja duro todos los días, y sin dudas esperaba ansiosamente este gran momento.

“Me voy feliz sabiendo que pondré todo de mi parte, me siento muy agradecido por esta gran oportunidad que no desaprovecharé, principalmente agradecido por al Gobernador Dr. Sergio Uñac, al Secretario de Deportes, Jorge Chica, en conjunto con la Secretaría de Deportes, por el gran apoyo brindado ya que sin ello no podría ser factible esto”.

Ezequiel entrena en el Club Julio Mocoroa y está bajo las ordenes de su hermano “Fito” Fernández, y es papá de 3 pequeños niños a quienes extrañara mucho, “Mis pequeños son muy apegados a mí, será difícil sin dudas, pero todo en la vida tiene sacrificio, ellos sabrán entender, espero que alguno de ellos sea amante del boxeo como es el papá” comenta con su sonrisa plasmada en su rostro.

“Será duro sin dudas, son 3 meses que estaré lejos de la gente que quiero, pero agradecido con mi familia que siempre están para apoyarme en todo, también le agradezco a Martín Quiroga el Presidente de la Federación de Boxeo, a Mirna Moral del SEC. Que son ejes principales en mi carrera profesional”.