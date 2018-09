Fabricio Persia regresa a TR Series

Luego de analizar el nuevo contexto económico del automovilismo deportivo, Fabricio Persia tomó la decisión de cambiar de categoría y regresar a competir en TR Series en lo que resta de la temporada.

“La verdad es que es una lástima tener que informar que nos bajamos del TC2000 por un tema presupuestario. Veníamos aguantando hasta donde pudimos, sabíamos que nos quedaba poco pero realmente se puso mucho más cara la categoría. No se cayó ningún sponsor, todos siguen al lado, pero todo se puso muy caro. Y llegó un momento en que no podía seguir poniendo dinero de mi bolsillo, porque no lo tengo”, afirmó el piloto sanjuanino.