Fabricio Persia se prepara para salir a pista en Entre Ríos

Fabricio Persia debutó la fecha pasada en la categoría, cuando se presentó en el autódromo “Oscar Cabalén” de Córdoba para iniciar la temporada. Ese fin de semana, de aprendizaje y adaptación al auto para el piloto sanjuanino, la mecánica del Ford Focus no rindió como esperaba y debió abandonar en la carrera final.

La Escudería Fela y el Fela Junior trabajaron en el Ford de Persia, aplicando lo desarrollando en el auto de su compañero de equipo Martín Chialvo (2do y 4to en Córdoba).

La actividad comenzará el día viernes con el primer entrenamiento a las 9 hs, y luego el segundo se realizará a las 11:20. Posteriormente, la clasificación empezará a las 15 hs y definirá la grilla para la carrera sprint a las 16 hs, a 11 vueltas o 25 minutos. En esta competencia se invertirán los mejores 14 lugares, respecto a los tiempos registrados en la tanda clasificatoria.

En tanto que el domingo, la final se llevará a cabo a las 12:10 hs, con un total de 24 vueltas o un máximo de 45 minutos.

El campeonato lo lidera Mariano Pernía con 47 puntos y el piloto sanjuanino no reúne unidades hasta el momento.

“Estoy muy motivado, con muchas ganas de que llegue el fin de semana después de la primera carrera que tuvimos en Alta Gracia, después de adaptarme al auto y a la categoría. Sé que me está faltando todavía, pero lo importante es que estoy en un buen equipo y con buenos compañeros que me guían un poco para acortar los tiempos. Esperemos que terminemos con el proceso de adaptación lo más rápido que se pueda para ya poder estar peleando dentro de los diez primeros que es el objetivo que nos planteamos. Espero que nos acompañe la suerte y que no tengamos problemas en el auto”, comentó Persia.