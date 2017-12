Flaqué concluyó un año muy enredado

Fabián Flaqué no pudo despedir la temporada de Top Race sin padecer algún inconveniente, aunque su entrega lo bonificó en el autódromo de Paraná y, luego de remontar 8 posiciones, pudo ver la bandera a cuadros, concluyendo en el puesto 12. En tanto, Agustín Canapino arribó en la 3ra posición y se consagró nuevamente campeón de la categoría.

El piloto sanjuanino al mando del Fiat #25 que prepara el Octanos Competición partió desde el fondo de la grilla debido a un auto sin equilibrio al momento de clasificar, que evidenció también problemas con la transmisión. Y en la primera parte de la final, aparecieron nuevos

contratiempos, que recordó el protagonista: “Me enredé porque nos tocamos con Ponte e hice un trompo. Después explotó la goma delantera derecha, y no sé cual fue la causa porque no tuvo que ver con el choque. Después, con el auto con buen ritmo pude terminar la carrera”. El ex campeón de TR Series definió a esta temporada que concluyó como “muy complicada.

Hicimos lo imposible para enderezar el año. No tengo dudas que todos hemos

hecho el cien por ciento de las cosas, pero no se dio lo que pretendíamos. Ahora hay que pensar en el año que viene”.