Francescoli: “Buscamos arqueros de primera clase y no vinieron”

En River hay voces que se escuchan fuerte pese al volumen o el tono en que se expresen. Una es la de Enzo Francescoli, secretario técnico del club, que cuando habla lo hace desde el seno más íntimo de la institución, del plantel, del sentimiento del hincha y de la responsabilidad del dirigente, todo reunido en él.

Después de la semana impensada en la que pasó de candidato a todo a casi nada, lanzó fuertes declaraciones sobre el panorama del plantel que dirige Marcelo Gallardo, de la continuidad del entrenador y de los refuerzos que no cumplieron con las expectativas.

“Del 2014 para acá es el momento más complicado. Nosotros llegamos al club y las cosas no estaban de la manera ideal, pero con lo que ganó Ramón y después cuando vino Marcelo fue una seguidilla de lindos momentos y sí, es el más complicado, pero hay que estar tranquilo”, dijo.

En cuanto a los refuerzos, el caso más polémico es el de Germán Lux. “Llegó por una necesidad. No encontramos un arquero en el mercado local, estaba terminando su contrato en Europa y coincidimos, además Marcelo lo conocía. Yo había hablado con Romero, con Guzmán, que son dos de Selección…Armani no quiso venir, lo convenció la gente de Nacional y se quedó ahí. Entonces más allá de las ganas y voluntad, nosotros fuimos a buscar arqueros de primera clase y no vinieron. No sé si algún día vendrán”, afirmó.

Fuente: Infobae.