Futbolistas reafirmaron su postura en Agremiados y ratificaron el paro

Cuando empezó a caer el sol que golpeó fuerte sobre el asfalto de la Ciudad de Buenos Aires durante toda la jornada del jueves empezaron a llegar a la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados ubicada en la calle Salta al 1100 los jugadores de Primera, que en primera instancia se adhirieron al paro en solidaridad con los futbolistas que siguen sin cobrar su sueldo que en su mayoría pertenecen a clubes del ascenso.

El ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la AFA y Agremiados

Reunidos con el secretario general de FAA, Sergio Marchi, los futbolistas decidieron no arrancar el fútbol y ratificaron el paro. El primero en confirmarlo fue el capitán de Vélez, Fabián Cubero

En Agremiados, todos peso pesados. Fernando Gago, Pablo Pérez, Santiago Vergini, de Boca; Leonardo Ponzio, de River. Nicolás Tagliafico, de Independiente; Agustín Orion, de Racing. Leandro Desábato y Jonathan Schunke, de Estudiantes. Maxi Rodríguez, Ignacio Scocco, Sebastián Domínguez, de Newell’s. Fabián Cubero y Cristian Nasuti, de Vélez. Lucas Licht y Facundo Oreja, de Gimnasia. Leonardo Di Lorenzo, de Temperley. Guillermo Farré y Lucas Aveldaño, de Belgrano. Los últimos en llegar fueron los de San Lorenzo: Néstor Ortigoza, Matías Caruzzo, Fabricio Coloccini y Marcos Angeleri.

Armando Pérez y la vuelta del fútbol: “Los jugadores son los que resolverán”

Hubo más jugadores, como Diego Barrado (Juventud Unida de Gualeguaychú), y Fernando Lorefice y Leonardo Talamonti (Platense), entre muchos otros representantes de planteles de equipos de todas las categorías. Con menos prensa, sin tantos flashes de las cámaras que se amontonaban en la vereda.

La reunión fue para determinar cuáles serían los pasos a seguir tras la conciliación obligatoria que dictó esta tarde el ministerio de Trabajo que los intimaba a “prestar servicio” con normalidad hasta que se resuelva el conflicto en una mesa de diálogo que tiene un plazo máximo de 15 días.

Se filtra el borrador de un documento de AFA que amenaza a los clubes

Los jugadores debían tomar una decisión fuerte: mantenerse firme en el paro y no reanudar el campeonato como estaba estipulado (están programados para este viernes los duelos Rosario Central-Godoy Cruz y San Lorenzo-Belgrano) hasta que los clubes salden las deudas con los jugadores o levantar la medida de fuerza. Está claro que ganó la primera postura.

Marchi, luego de la reunión con los dirigentes: “Está todo igual, no hay fútbol”

¿Cuál es el costo en cada caso? Si no juegan se exponen a una multa del ministerio de Trabajo, tal como indicó el secretario Ezequiel Sabor; también que los dirigentes de sus clubes decidan armar equipos con juveniles y -en el caso de los futbolistas que están al día- sufrir aprietes por ser solidarios con sus colegas. Si deciden jugar, la promesa de cancelar la deuda por parte de los dirigentes de AFA podría dilatarse, mientras el foco se va con el ruedo de la pelota.