Gallardo: “Actué impulsivamente, no fue una actitud desafiante”

Marcelo Gallardo entrenador de River, hizo su descargo tras lo sucedido en la semifinal ante Gremio, donde incumplió la sanción de la Conmebol, entró al vestuario de su equipo y quedó expuesto a una nueva pena de cara a la final con Boca. El técnico analizó lo “injusto” del fallo, explicó por qué incumplió la norma y reconoció que espera la nueva resolución.

“Fue un fallo desagradable para los entrenadores, me parecía injusto. No hubo un acto de indisciplina, me jugó en contra actuar impulsivamente y cuando uno hace eso pierde la razón. Pido disculpas como hice en mi descargo, pero no fue una postura desafiante”, expresó, en conferencia de prensa.