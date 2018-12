Gallardo: “Nuestro único deseo era ganarle la Copa a Boca; no vemos la hora de volver”

La cabeza del plantel de River se encuentra en mil partes a la vez. Aunque se encuentran focalizados en lo que será el encuentro por el tercer puesto en el Mundial de Clubes ante el Kashima Antlers de Japón, en sus mentes también sobrevuelan los recuerdos de la histórica Superfinal ante Boca y el deseo de regresar para festejar junto a sus familiares e hinchas.

Marcelo Gallardo, en la conferencia de prensa previa al encuentro de mañana ante los nipones, lo dejó bien en claro. “Originalmente hay que separar en dos claramente las cosas. Hay un partido por jugar, tal vez no es el partido que queríamos, pero tenemos que terminar de la mejor manera. Luego nos embarcamos para volver y poder vivir y tratar de disfrutar del gran logro que hemos conseguido antes de venir acá, que no pudimos hacer ni vivir con nuestra gente. Sí con muchos hinchas que llegaron a Madrid, que han venido hasta acá, nos hemos cruzado, pero no con el gran resto de la gente que va a querer disfrutar del logro obtenido”.

“Ya no vemos la hora de volver a Buenos Aires, que termine el año de la mejor manera y disfrutar de lo que hemos obtenido que fue increíble. Y volver a pensar en el año que viene, terminar y poder descansar”, recalcó el director técnico.

Con respecto a la eliminación por penales ante el Al Ain, manifestó: “Yo no busco excusas, felicité al rival cuando me tocó perder. Algunos creen que con el envión anímico se puede superar ciertas cuestiones, pero por lo vivido, que fue muy fuerte, no pudimos separarlo y enfocarnos de la mejor manera. Después de tanta euforia y desgaste mental que generó durante 40 días esta final con Boca lamentablemente no nos alcanzó para ponernos en la final. Y luego, agregó: “No subestimamos al rival de ninguna manera. Dije en la previa que era un rival muy peligroso para nosotros”.

Ante la insistencia sobre algunos temas, el Muñeco mostró cierto fastidio al afirmar: “Yo creo que recién contesté la pregunta de su colega, entiendo que el haber perdido en las semifinales de este Mundial es importante para nosotros porque llegar acá es difícil y es un privilegio. Pero como se dio nuestra Copa, tengo que repetir todo de nuevo porque parece que no escuchaba. Hubo una logística porque nos quitaron la localía, tuvimos que jugar dos semanas después de lo pactado, lo que menos me interesa ahora fue haber perdido el partido con Al Ain porque no lo vamos a cambiar. Y me tengo que aferrar a todo lo vivido y a la felicidad, porque fue mucha. Una conquista muy importante para nuestros hinchas, que están muy felices y nos van a hacer llegar el afecto que significó esa gran victoria”.

Para finalizar, Gallardo reconoció: “Nuestro único deseo era ganar esa final. Eso lo cumplimos, el hincha está feliz. Hubiese querido más, pero nosotros estamos felices de haber obtenido eso. A los jugadores les quiero agradecer por el año que vivimos, que fue largo. Teníamos dos objetivos muy claros. En marzo fue la Supercopa ante Boca y en el segundo semestre era la Copa Libertadores. ¿Qué más les puedo pedir? Se brindaron al máximo. Se brindaron por completo, trabajaron duro. Fueron nobles. No se desenfocaron, y nos trataron de desenfocar y desestabilizar con todo lo que pasó, pero ellos no lo hicieron y se mantuvieron firmes”.

Fuente: Infobae