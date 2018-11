Gelabert estalló de bronca tras la derrota de San Martín ante Rosario Central

San Martín de San Juan perdió por 1 a 0 ante Rosario Central en el partido de la fecha 7. Este derrota en un partido que había sido postergado, deja al Verdinegro en una situación complicada de cara a la lucha por no descender.

Tras el partido Marcos Gelabert se mostró enfurecido por lo que calificó como un mal arbitraje de Nicolás Lamolina quien no habría visto al menos dos penales que no fueron cobrados, y sus quejas ante la terna arbitral no se hicieron esperar al término del encuentro.

“No cambia más el fútbol, es muy triste todo esto. En cancha de River te vacunan, con Defensa te vacunan, hoy te vacunan” dijo el mediocampista. “Si quieren mandarnos al descenso que me lo digan, así no viajo nunca más, pero que no me roben” cerró visiblemente enojado.