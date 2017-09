Golovkin-Canelo empataron en una pelea vibrante

Los boxeadores Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady “GGG” Golovkin empataron en un vibrante combate por el título mundial de los pesos medianos en Las Vegas. Golovkin mantendrá los tres títulos mundiales que puso en juego.

Las tarjetas de los jueces fueron 118-110 para el mexicano, la más polémica de la noche, y 113-115 para el kazajo. El tercer juez dictó 114-114 para completar la igualdad, lo cual provocaría una “revancha” en los próximos meses.

“Si la gente quiere, hacemos revancha”, aseguró el peleador mexicano después del combate, bajo el abucheo generalizado de los que minutos antes lo habían animado. “Le volvería a ganar. No tiene una pegada como decían, no me sorprendió nada, gané siete u ocho rounds fácil”, añadió.

“Quería una pelea de verdad y eso fue, dramática por momentos. Estoy feliz. Los jueces dieron empate, pero sigo siendo el campeón,yo tengo los cinturones y quiero pelear, ya sea una revancha o lo que sea”, contestó Golovkin.

Álvarez empezó mejor. El mexicano de 27 años sorprendió con una gran movilidad y un contragolpeó muy efectivo al campeón kazajo, que recién apareció en el cuarto round y no volvió a irse de la pelea.

Con la respuesta de Golovkin, Álvarez empezó a usar las cuerdas cada vez más, pero incluso en los mejores momentos del kazajo, el mexicano respondió con varios contragolpes y una extraordinaria condición física.

Golovkin dañó al mexicano sobre todo en el octavo y noveno episodio, pero el intercambio nunca cesó. Álvarez, que fue local hasta antes del anuncio de las tarjetas en el T-Mobile Arena, ante 20.000 espectadores, mostró valentía y resistió una de las pegadas más poderosas del mundo.

La recta final, con ambos púgiles extenuados, dejó ver a un Golovkin que siempre buscó ir para adelante, decidido a rematar el combate. Álvarez, retrocediendo pero siempre presente, hizo valer su estrategia aún en el final.

En el último round, a pesar de que ambos boxeadores quisieron ir por el nocaut, como habían anunciado en la previa, no pudieron imponerse, ya muy cansados. Con el final, ambos se declararon ganadores y los jueces decidieron que había sido un empate.

FUENTE: CLARÍN