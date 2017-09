Giuliani: “No supimos manejar ir perdiendo y eso nos deja afuera de la final”

Darío Giuliani, DT de la Selección Argentina, hizo una fuerte autocrítica luego de haber quedado en las puertas de la final del Mundial de China tras perder por goleada ante Portugal y aclaró que “no supimos manejar ir perdiendo y eso nos deja afuera de la final”.

“El partido fue cerrado, los dos equipos especulamos mucho. Al final del primer tiempo inclinamos la balanza para nuestro lado, pero no estuvimos finos, el arco se nos cerró y no marcamos la diferencia. En el segundo tiempo Portugal aprovechó las oportunidades que tuvo y nosotros no tuvimos claridad y tranquilidad necesaria para revertir la situación”, contó Giuliani.

Para cerrar, dolido, el DT sentenció que “tengo una tristeza enorme, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas a la gente de Argentina y sobre todo a la gente de San Juan. Veníamos con mucha ilusión de llegar a la final y nos quedamos en la puerta”.