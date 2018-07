El fútbol es un deporte que convoca multitudes. Miles de hinchas se visten con los colores de su club para ir a la cancha y alentar al equipo de sus amores. Pero, muchas veces, los violentos hacen que la fiesta del fútbol termine siendo un espectáculo peligroso.

Las barrasbravas hicieron que las familias de a poco dejen de ir a la cancha, ya que se transformó en un espectáculo violento que ponía en riesgo la vida de los hinchas.

Para lograr que los violentos dejen de ingresar a los eventos deportivos, el Gobierno Provincial armó una lista con distintos barras bravas que tienen prohibido entrar a las canchas. La policía de San Juan es la única entidad que puede aplicar el derecho de admisión en los estadios.

El secretario de Seguridad, Gustavo Fariña, en dialogo con DIARIO HUARPE, sostuvo que “todas las personas que hayan sido identificadas como violentas no ingresarán a las canchas”.

“Nuestro compromiso es para que las familias no se alejen de los eventos deportivos, por eso armamos una lista con todos los barrasbravas”, aseguró Fariña.

La lista con la que la policía le prohíbe el ingreso a los violentos, fue armada por la misma fuerza de seguridad, ya que desde el Gobierno Provincial se le pidió a los dirigentes de los clubes que avisen quienes son los barras bravas que no puedan ingresar a la cancha, pero desde los equipos sanjuaninos no emitieron ninguna lista.

Sobre esto, el tesorero de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Pedro Campos,dialogó con este medio y comentó que “es complicado que los dirigentes den los nombres de los barras porque son personas que están todos los días en el club y pueden llegar a tomar alguna represalia”.

“En los clubes más chicos no se tiene la misma cantidad de violentos que en los equipos grandes de San Juan, por lo que la mayoría de los barras que no puedan entrar a los eventos deportivos son los de San Martín, Sportivo Desamparados, Unión de Villa Krause, etc.”, sostuvo Campos.

Las personas que aparecen en la lista de la policía y que estarán en la que armen los clubes, son barras que han sido seguidos durante un tiempo. “El que esté en la lista no es sólo por su comportamiento dentro de la cancha, sino también por lo que hace fuera de la misma, ya que sus antecedentes policiales son fundamentales para el ingreso al evento deportivo”, agregó el tesorero de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

El modo de operar de la policía

Por ahora la lista es muy acotada, por lo que los agentes policiales que se encuentran en las canchas tienen que estar muy atentos para que los violentos no ingresen a ver el partido. “Horas previas al encuentro, la policía cita a la persona para que se presente en la Comisaría, de esta manera el barra no logra entrar al estadio. Si este no va a la dependencia policial, entonces los oficiales revisan que los que entren al evento deportivo no sean las personas que tienen derecho de admisión”, finalizó Campos.