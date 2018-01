Gorosito y Gelabert dispararon munición gruesa contra Espinoza

El entrenador de San Martín de San Juan, Néstor Gorosito, fue duro con el árbitro Fernando Espinoza luego de la derrota ante Argentinos por 2-0: “Antes del partido sabíamos como íbamos a terminar cuando nos enteramos que nos dirigía él”.

Luego de que el referí expulse a dos jugadores de su equipo -Marcos Gelabert a los 5 minutos del primer tiempo y Luis Olivera a los 18 del segundo-, Pipo no se guardó nada y lo criticó después del encuentro: “En el partido quizás jugaron mejor que nosotros, pero preguntale a los jugadores qué les dije yo y lo que hablamos cuando nos enteramos que nos dirigía él. Te da impotencia porque no podés hacer nada, te insultan y no te podés defender”.

El Pampa Gelabert, por su parte, adhirió a los dichos de su entrenador y se mostró frustrado por su temprana expulsión: “Hablamos en la semana porque ya nos había dirigido contra Boca y habúa sucedido lo mismo”, sostuvo el volante para luego añadir que sabían que jugaban “contra Argentinos y contra Espinoza”.