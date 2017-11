El grupo de la “muerte” y el más “fácil” que le puede tocar a Argentina

Durante la noche del miércoles, Perú le ganó a Nueva Zelanda y se convirtió en el último clasificado para el Mundial de Rusia 2018. Ahora, sólo queda esperar al 1 de diciembre para que nos enteremos de los ocho grupos. La Selección Argentina es cabeza de serie, pero eso no hace que sus tres rivales sean “fáciles”.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los equipos de la misma confederación no se pueden cruzar entre sí, excepto que sean de la UEFA, pero no más de dos europeos por grupo. De esta manera, la albiceleste no puede compartir grupo con Uruguay, Colombia y Perú, pero sí contra México. Si el conjunto azteca está con nuestra selección, Panamá o Costa Rica no podrán una plaza para ese grupo.

Además de conocer sus rivales, el 1 de diciembre, los argentinos sabrán en qué sedes jugarán y en qué zona estará. Por ahora, el único que conoce su grupo es Rusia, el encargado de organizar la Copa del Mundo.

El grupo “fácil” y “el de la muerte” para la Argentina

Entre los grupos de la “muerte” posibles, se encuentran: Argentina, España, Suecia y Nigeria. También se puede compartir grupo con Inglaterra, Suecia (o Dinamarca) y Japón.

Si queremos pensar en positivo, los rivales pueden ser México, Irán y Marruecos. O los de Sampaoli, México, Senegal y Arabia Saudita.