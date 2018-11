Guillermo y Angelici salieron a explicar por qué no querían jugar este domingo

Minutos después de que la Conmebol confirmara que la final entre River y Boca no se iba a jugar este domingo, Guillermo Barros Schelotto, DT de Boca y Daniel Angelici, presidente del Xeneize salieron a explicar que el equipo no estaba en condiciones de jugar. Además el presidente Xeneize dejó abierta la puerta a la posibilidad de que el club reclame los puntos y pida que el partido directamente no se juega.

“Debo decir que lo que se vive previamente a una final no es lo que nos tocó vivir ayer. Claramente estábamos en desventaja ayer y también hoy y lo mejor para Boca era no jugar porque no estábamos en las mismas condiciones. Lamentablemente nos tocó vivir este hecho y nada de lo último que vivimos tuvo que ver con una fiesta de Copa Libertadores”, aseguró Mellizo.

Al ser consultado por el accionar policial, Barros Schelotto respondió: “Lo que pasó lo saben todos, lo vieron todos. No es necesario que yo lo cuente. Todos saben lo que pasó en el micro y en el vestuario”.

Por su parte Angelici aseguró que se asesoró con los abogados del club y realizó un reclamo ante el Tribunal de Disciplina de la Conmebol y agregó que está a la espera de “una respuesta formal”.

El dirigente señaló también que él es un convencido de que “los partidos se ganan en la cancha”, pero indicó que como presidente de Boca hará lo mejor para el club. Otra muestra clara de que hay una intención de que River sea penalizado tras los incidentes.

El dirigente agregó que “en la mañana de hoy le pedí a los abogados que me traigan el escrito, se lo mandamos por mail y en mano en el hotel de Conmebol para que nos firmen la recepción, de la denuncia y la transcripción exacta de lo que pasó, con todo lo que dice la reglamentación de la Conmebol”, agregó.

En medio de este reclamo legal queda abierta la posibilidad de pedir a la Conmebol que le de el partido como ganado a Boca quien fue víctima durante los incidentes ocurridos este sábado. Esto implicará responsabilizar a River y sancionarlo con la pérdida de los puntos.

Qué dice el reglamento

Según el reglamento disciplinario, sí. El inciso 2 del artículo 8 de este reglamento detalla que los clubes “son responsables de la seguridad y del orden tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio, antes, durante y después del partido del cual sean anfitriones u organizadores”. “Esta responsabilidad se extiende a todos los incidentes que de cualquier naturaleza pudieran suceder, encontrándose por ello expuestos a la imposición de las sanciones disciplinarias y cumplimiento de las órdenes e instrucciones que pudieran adoptarse por los órganos judiciales”.

En el Xeneize comparan lo vivido el último sábado con el episodio del gas pimienta de 2015: los jugadores de River fueron agredidos en la Bombonera y no se jugó el segundo tiempo. El Millonario reclamó en Conmebol y Boca fue eliminado de la competencia.

Fuente: TN, TyC Sports y BolaVip