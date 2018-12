Habló el barra de Boca deportado en Madrid: “Daniel Angelici me tiene de hijo hace rato”

El barra de Boca Maximiliano Mazzaro, que fue deportado el jueves en Madrid por liderar La 12 años atrás, arribó a la Argentina y cuestionó al presidente del Xeneize, Daniel Angelici: “Me tiene de hijo hace rato”.

Mazzaro llegó a la capital de España hace un día con su esposa e hijo, sin embargo las autoridades migratorias rechazaron su entrada por tener antecedentes penales directamente vinculados al fútbol, según Todo Noticias.

“Hace cinco años que no voy a la cancha, a mí no me interesa Rafa Di Zeo. No estoy peleado con nadie. El pasado no me suelta. No tenía pensado ir a la cancha, yo estaba con mi familia”, expresó Mazzaro en Ezeiza.

Mazzaro lideró junto a Mauro Martín la barra brava de Boca entre 2007 y 2013, cuando fue detenido por encubrir el crimen de Ernesto Cirino, otra persona vinculada a los violentos de La 12. Además, tenía una causa judicial por asociación ilícita por entradas truchas y el manejo de cientos de carnets de socios de Boca para revenderlos los días de partido, publicó la portada digital de TN.