Habló la mujer que más sabe de seguridad en el fútbol

Sergio Eiben de Radio La Red, entrevistó a Florencia Arrietto, quien fue encargada de seguridad de Independiente durante la presidencia de Javier Cantero.

Arrietto comenzó opinando sobre la situación que atraviesa Pablo “Bebote” Álvarez. El ex jefe de la barra brava de Independiente declaró que los Moyano lavan dinero en el club. Sobre esto la mujer sostuvo que “sus declaraciones es algo que hacen todos los delincuentes, Es una táctica. Lo que hace es entregar información de lo que él hacía cuando estaba libre y tenía impunidad”.

“Muchas cosas de las que dice Bebote van en línea con lo que nosotros presentamos hace 5 años. Álvarez formaba parte de esa asociación ilícita que nosotros queríamos deshacer, pero como hoy está preso, su táctica es brindar información”.

La ex jefa de seguridad del Rojo, opinó sobre la vuelta de los visitantes al fútbol argentino. “Hay una intención del Gobierno a que vuelvan los visitantes, pero no hay nada concreto. Para lograr seguridad en los estadios hay que desarticular las barras, algo que no se está haciendo“.

“El Estado y los clubes tienen que trabajar en conjunto para acabar con las barras. El problema es que muchos dirigentes están complotados con los barrasbravas”.

“El problema es la impunidad que tienen los barras. Hay presidentes que finanzas las barras para poder seguir en el poder del club”, confirmó Arrietto.

“Es necesario aprobar una ley nacional para evitar a estos violentos. Si cada provincia hace lo que quiere nunca vamos a poder frenar las barras bravas”, aseguró la ex dirigente de Independiente

Por último, Arrietto habló sobre los dirigentes que tienen contacto con los barras. “Cuando metan presos a los dirigentes que financian a las barras, el problema se va a acabar. Es necesario romper el vínculo de dirigentes y barras“.