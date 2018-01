Herrmann viaja a Córdoba para dictar clínicas

Luego de un gran 2017 para el ajedrez sanjuanino, este año nuevo parece ser mucho mejor. El máximo representante local, Roman Herrmann, se encuentra en la provincia de Córdoba donde dictará una serie de clínica para los más jóvenes.

Esta iniciativa fue cumplida por su amigo y colega, Juan Marson, campeón cordobés 2016. La idea es realizar charlas intensivas para jugadores Sub 14, Sub 16 y Sub 18 para mejorar el nivel de los chicos de la localidad de San Francisco que afrontarán el Campeonato Argentino.