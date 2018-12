Infantino sobre la Superfinal: “La única forma de seguir adelante es que se juegue en España”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió a la definición de la Copa Libertadores entre Boca y River en el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, y avaló la decisión de la Conmebol: “La única manera de seguir adelante es jugar el partido en España”.

Las declaraciones del mandamás del fútbol se dan luego de que River emitiera un comunicado expresando su rechazo a la decisión de trasladar la Superfinal al extranjero y no jugarla en el Monumental.

“Lo que ocurrió tiene que ser condenado y todos tenemos que aprender lecciones de estas acciones y asegurarnos que esto genera un antes y un después y que no vuelva a ocurrir nunca mas”, sostuvo Infantino.

Y recordó que fue una decisión conjunta jugar en Madrid, apoyado por la FIFA: “La Conmebol es la que toma las decisiones. Todas las partes lo acordaron. La FIFA aprobó la decisión de la Conmebol y jugar el partido en España no es el único partido en el mundo que no se puede celebrar. Tenemos en el fútbol un problema de violencia que tenemos que erradicar”.

Asimismo, aclaró que no habló con Mauricio Macri y que no estaba al tanto del pedido de River de cambiar la sede: “Me enteré ahora. La Conmebol va a tener que tomar una decisión. Para mi siempre se tiene que jugar. En el fútbol no se puede parar la pelota. Tenemos que ver como poner las condiciones para que se juegue”.

Otro de los puntos en los que hizo referencia el italo-suizo fue al traslado de los simpatizantes que viajarán hacia la capital ibérica para presenciar el encuentro. “En el Mundial de Rusia hubo más sudamericanos que simpatizantes del resto del planeta. Eso habla de la pasión con la que se vive el fútbol en esta región y creo que hay mucha experiencia por parte de la Conmebol y la Real Federación Española de Fútbol para organizar los traslados”, argumentó.

Como las intenciones de la Argentina era mantener su candidatura para organizar la Copa del Mundo del 2030 (junto a Uruguay y Paraguay), los incidentes pudieron complicar la postura sudamericana.

“La decisión para elegir la sede del Mundial 2030 se tomará dentro de 4 años. Hay mucho tiempo para trabajar y ver lo que se puede hacer. Todavía tenemos en el fútbol un problema de violencia que hay que erradicar. Hay que ver quiénes son los responsables de los hechos que se dieron el sábado pasado para trabajar en ello y que no se vuelva a repetir”, completó Infantino.

Antes de concluir su presentación, el presidente de la FIFA insistió en condenar a los barras que atacaron el micro de Boca y provocaron la suspensión del encuentro. “Siempre se tiene que jugar. La pelota no se puede parar. Hay que buscar soluciones para que los partidos no tengan que ser suspendidos. Son unos idiotas que arruinan la fiesta. Hay que sacarlos del fútbol”, concluyó.

Fuente: Infobae