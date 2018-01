Jonatan Maidana seguirá jugando en River

El Toluca de México realizó una oferta formal para quedarse con el defensor de River, Jonatan Maidana, el último bastión, junto a Leonardo Ponzio, del equipo Millonario que recuperó su mística allá por 2014/2015 cuando ganó casi todo lo que disputó. Sin embargo, las charlas no prosperaron y el futbolista se quedará en la entidad riverplatense.

Antes, el jugador dialogó con Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli. “Yo estoy muy contento acá en el club. Hoy me tocó entrenar y me esforcé al máximo”, declaró Maidana, mientras se retiraba del entrenamiento en su vehículo y un grupo de hinchas le pedía que no se fuera.

Los aztecas pretendían incorporarlo siempre y cuando él rescindiera su vínculo antes, algo a lo que la directiva presidida por Rodolfo D’Onofrio no accedió.

Fuente: Infobae.