Jorge Sampaoli dijo Alemania no es mejor que Argentina

El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, aseguró que sólo Brasil, Francia y España “están por delante” del equipo que conduce de cara al Mundial Rusia 2018 y dejó de lado a Alemania, defensor del título, ya que no le gusta “cómo juega”.

“Para mí Brasil, Francia y España están un paso delante de Argentina, por tiempo de trabajo. No nombro a Alemania porque no me gusta como juega“, manifestó Sampaoli en una charla con estudiantes de periodismo de las escuelas TEA y DeporTEA, en el teatro Astral.

En esta línea, el director técnico del combinado nacional opinó que el equipo dirigido por Joachim Löw fue “inferior” al de Alejandro Sabella en la final del Mundial de Brasil 2014.

Fuente: La Nación.