Jorge Sampaoli se despidió de Sevilla con silbidos y una goleada

Si alguien tenía dudas de cómo sería la despedida de los hinchas de Sevilla para Jorge Sampaoli, antes de empezar el partido, cuando la voz del estadio pronunció el nombre del entrenador argentino la silbatina bajó de los cuatro costados y marcó la sentencia.

Pese a la buena campaña, de mayor a menor, que comandó el DT nacido en Casilda, a los hinchas les molestó la manera desprolija con la que encararon la negociación para lograr destrabar su contrato y así convertirse en el nuevo entrenador de la selección argentina.

A la hora del juego, el equipo de Sampaoli dio una muy buena última función en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Con Franco Vázquez, Matías Kranevitter y Joaquín Correa desde el arranque, le ganó 5-0 al Osasuna, con dos tantos del Mudo.

Con este triunfo, Sevilla terminó cuarto en la tabla con 72 puntos y si bien no logró el objetivo de quedar en el podio para conseguir el pasaje directo para la próxima Liga de Campeones, se ganó el derecho de jugar un repechaje para buscar meterse en la zona de grupos.

Tras el triunfo, y consultado por los silbidos, Sampaoli increpó a los periodistas andaluces. “Ganaron ustedes. Los que quisieron que me piten lo lograron. No sentí ningún agravio en el campo. Si uno alcanza 72 puntos, cuarto, ganó clásicos, todo el mundo habló del Sevilla… es una sensación. No me voy ni por plata ni por otro club ni un mercenario. Si me voy, me voy a la selección de mi país”, remarcó en la conferencia de prensa.

“La gente se deja llevar por versiones no por realidades. La gente cercana puede dar la realidad. Utilleros, médicos… Sólo puedo hablar de mis realidades, no de supuestos. Los medios de comunicación colonizan un sujeto. Hablar de supuestos porque hay que hablar y crisis y dolor…. Lo que hice es trabajar como un profesional y respetar un contrato. Tiene cláusula de salida, como también me pueden sacar cuando quieran. Si fuera mal me podrían haber sacado. Solamente lo valoré por la situación de mi país. Si se se arregla seré seleccionador de mi país. No me compete. Sería fácil ratificarme como seleccionador, pero tengo un contrato que deben resolver la selección argentina y mi club que es el Sevilla”, agregó el de Casilda.

Si bien no lo oficializó, en su contacto con la prensa del viernes -y también este sábado- Sampaoli dejó en claro que iba ser su último partido en España y empezó a probarse el buzo de la Selección.

Luego, la AFA dio a conocer la lista de convocados para los amistosos que la Argentina jugará ante Brasil y Singapur, en Australia, el 9 y el 13 de junio, respectivamente. La nómina estaba rubricada con la firma del Comité Ejecutivo, aunque horas antes el dirigente Víctor Blanco había admitido que fue Sampaoli quien la confeccionó.