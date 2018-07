La continuidad de Sampaoli se definirá en Buenos Aires

La participación de la Selección Argentina en Rusia 2018 obliga a replantearse la continuidad de Jorge Sampaoli como entrenador. El DT tiene contrato hasta 2022, cuando finalice el Mundial de Qatar, pero el primero de los cinco años de vínculo con la Selección estuvo lejos de ser el esperado cuando Claudio Tapia lo eligió como el sucesor de Edgardo Bauza.

Lo cierto es que tanto el presidente de la AFA como el vicepresidente primero, Daniel Angelici, hablaron con Sampaoli en las últimas horas y coincidieron en algo: las charlas para definir el futuro de la Albiceleste serán en Buenos Aires, una vez que todos estén de regreso y la herida de la eliminación ya haya cerrado lo máximo posible.

Lo que está claro es que la Asociación del Fútbol Argentino no rescindirá unilateralmente el contrato de Sampaoli. Si el DT se va, será de común acuerdo, porque la AFA no tiene pensado asumir los cerca de 20 millones de dólares que sale tomar la decisión de echar al entrenador. No caben dudas de que los dirigentes que manejan los destinos de la Selección quieren cambiar muchas cosas después de lo sucedido en Rusia, pero prescindir de los servicios de Sampaoli no es algo que sucederá pagando la indemnización por romper el contrato.

Además, con el correr de las horas el entrenador parece ir tomando fuerzas pensando en la continuidad y dejando atrás el dolor de la derrota en octavos. Sampaoli tendría intenciones de seguir al mando de la Selección, aunque debería rever un montón de cuestiones como por ejemplo la conformación de su cuerpo técnico, que podría disolverse en parte.

En conclusión, para saber quién comenzará el próximo ciclo mundialista habrá que esperar al menos unos días. Por ahora, todo sigue igual…