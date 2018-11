La conversación entre Tevez y Wanchope previo a la Superfinal

Boca se metió en la final de la Copa Libertadores, el rival será nada más y nada menos que River y Ramón “Wanchope” Ábila sacó a la luz una charla privada que mantuvo con su compañero de equipo y amigo Carlos Tevez.

“Tener a Carlitos al lado, con tantos pergaminos a nivel mundial es importante. Le dije: ‘¿Estás nervioso por una nueva final?’. Me miraba y se reía. ‘Esto no se compara con nada’, me dijo. Siempre quiere más”, relató Wanchope en diálogo con radio La Red. Y agregó: “Le dije a Carlitos que si pasábamos íbamos a ser el centro del mundo. Estamos jugando en el mejor equipo del mundo y yo lo disfruto. Yo quiero esa final, dame eso”.

Además, el delantero aseguró: “Estoy súper contento, me gusta mucho Boca. Disfruto desde el primero al último minuto que estoy acá. Ahora quiero todo”. Y, para cerrar, contó cómo se sentirá en la definición del Monumental: “En la cancha somos once contra once. Me gusta tener todo en contra, vamos de punto de visitante. Dámelo siempre”.

Fuente: TyC Sports