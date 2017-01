La gastada a Brasil de Toni Kroos en el saludo de año nuevo

Las estrellas del deporte celebraron la llegada del 2017 y el futbolista alemán Toni Kroos decidió hacerlo de una manera muy particular, a través de sus cuentas en las redes sociales

El jugador del Real Madrid publicó una imagen que dice “¡Feliz 2017!”, pero el número uno está representado por una bandera de Brasil y el siete por una de Alemania, en alusión a la aplastante victoria por 7-1 de la selección europea ante los sudamericanos en la semifinal del Mundial 2014.

Ese día, el mediocampista marcó dos goles y fue una de las figuras del partido, disputado en el estadio Mineirao, en el que el conjunto local sufrió la derrota más humillante de su historia.

El mensaje se convirtió en viral en las redes sociales: en solo minutos, cosechó más de 150 mil retuits y casi 140 mil favoritos en Twitter. En tanto que, en Facebook, sumó casi medio millón de “Me gusta”.

Como era de esperarse, el chiste de Kroos no cayó bien entre los brasileños y quien deslizó una crítica fue su compañero en el equipo “Merengue”, Marcelo, quien escribió en su cuenta: “Feliz año a todos mucha salud y RESPETO a los demás siempre!”.

Ante el revuelo que se generó con su mensaje, el alemán decidió bajar el tono y señaló: “Mucha atención para un pequeño chiste. Les deseo un seguro y feliz año nuevo!”

A lot of attention for a little joke😀 Wish you all a safe and happy new year!

— Toni Kroos (@ToniKroos) 1 de enero de 2017