La Juventus de Higuaín goleó a Bologna

Con grandes actuaciones de los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, Juventus venció como local a Bolgna por 3-0 y se afianzó en la cima de la tabla de posiciones, en el cierre de la fecha 19 de la Serie A de Italia.

La Vecchia Signora no tuvo inconvenientes para superar al equipo de Roberto Donadoni y lo doblegó claramente con dos tantos del ex River (PT 7 min y ST 10 min) y otro del ex Instituto, de tiro penal, a los 41 del período inicial.

Con esta victoria, Juventus, que debe un cotejo ante Crotone por la decimoctava jornada, llegó a los 45 puntos y se distanció a cuatro unidades de Roma, el escolta, que previamente superó a Genoa como visitante por 1-0 con las actuaciones del defensor Federico Fazio y el delantero Diego Perotti como titulares más el ingreso de Leandro Paredes.

En el equipo perdedor estuvieron desde el comienzo los defensores Nicolás Burdisso y Ezequiel Muñoz y los delanteros Lucas Ocampos y Giovanni Simeone. Lucas Orban y Santiago Gentiletti ocuparon el banco de suplentes.

Por su parte, Inter, con la titularidad de Cristian Ansaldi, Ever Banega y Mauro Icardi, venció 2-1 a Udinese, que tuvo la presencia desde el inicio de Rodrigo de Paul, y sumó su cuarta victoria seguida. Rodrigo Palacio y Juan Pablo Carrizo no sumaron minutos.

El croata Ivan Perisic, en dos oportunidades, fue el autor de los goles de la victoria del neroazzurro que, con 33 puntos, se acercó a los puestos de clasificación a las copas europeas.

En otro partido, el mediocampista del seleccionado argentino Lucas Biglia, capitán de Lazio, estrelló un penal en el travesaño, pero su equipo venció a Crotone por 1-0 en el estadio Olímpico de Roma.