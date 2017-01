“La lavadora sigue ahí”, el entrenador del Torino sobre Maxi López

El estado físico de Maximiliano López sigue siendo uno de los temas centrales en el fútbol italiano. Fue criticado hace cuatro meses por su entrenador, quien nuevamente volvió a hacer foco en el sobrepeso del goleador surgido de River.

Consultado por los cambios en la ofensiva del Torino, uno de los equipos más goleadores del Calcio, el croata Sinisa Mihajlovic descartó a Maxi de la citación porque “todavía la lavadora está ahí”.

En lo que va del certamen, sólo fue titular una vez –antes de la crítica de su DT– e ingresó en otros siete partidos, sin marcar goles. Desde un diario italiano, aseguran que la información que llega desde Turín es que el peso del argentino de 32 años ya alcanzó los 100 kilos.

Esta referencia está conectada con las declaraciones que el croata realizó en septiembre pasado, cuando advirtió sobre el ex River: “No está en forma. Sufre porque está pasado de peso. Tiene que adelgazar. Cuando alguien tiene siete kilos de más, equivale a cargar con un lavarropas en la espalda”.

Mihajlovic está obligado a conseguir un recambio de fuste para el partido de mañana contra Bologna ya que su goleador Andrea Belotti superó el límite de amarillas y fue sancionado por un partido. El italiano anotó 14 tantos en 20 partidos y está a uno de Mauro Icardi, máximo artillero del certamen.

En el medio de esa búsqueda, fue que llegó la crítica a López cuando lo consultaron por los periodistas. Pero no fue el único: también recayó sobre Juan Manuel Iturbe, flamante refuerzo que apenas jugó 50 minutos. “No es Messi o Ronaldo. No hay jugado durante dos años. No se le puede poner una cruz encima después de un partido”, explicó.

