La Liga Nacional A1 pone primera

La 24º edición de la Liga Nacional de Hockey sobre Patines comienza en la noche de hoy, pero ayer tuvo su presentación en la sala de prensa “Dante Pantuso” del estadio Aldo Cantoni con la presencia del secretario de Deportes, Jorge Chica, más los dirigentes del CEC (Consejo Ejecutivo de Clubes), ente organizador del torneo.

Social San Juan, Richet y Zapata, Centro Valenciano, Unión, Olimpia, Banco Hispano, Concepción, UVT y SEC serán los sanjuaninos que participarán en la Liga Nacional A1. El estreno en la competencia será este viernes con Richet recibiendo a Valenciano desde las 21.30 en Las Colonias Unidas por la Zona A.

El resto de la primera fecha se jugará en la tarde del domingo desde las 19 con los siguientes partidos: Casa de Italia vs Unión y Olimpia vs Maipú Giol (Zona A), Murialdo vs Social, Banco Hispano vs IMPSA y Andes Talleres vs Bº Rivadavia (Zona B), Concepción vs Bernardino Rivadavia, Banco Mendoza vs UVT y SEC vs Petroleros YPF (Zona C).

En la Liga A2 estarán Colón, Caucetera, Bancaria, Media Agua, Estudiantil, Aberastain, Huarpes, Sarmiento y Lomas. Los partidos de esta categoría fueron programados para el domingo a las 16.