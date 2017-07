La novela Centurión: ¿Con final feliz o triste?

La novela del invierno llegó a su fin, ¿Terminó “Las Estrellas” o “Fanny la fan”? No, ninguna ficción superó en espectadores a la historia de Ricardo Centurión con Boca Juniors.

Tras varias idas y vueltas, con viajes a Italia de por medio, cláusulas extrafutbolísticas y varios problemas de conducta, la “historia de amor” entre el jugador y el último campeón del fútbol argentino llegó a su fin. Así lo anunció mediocampista en las redes sociales.

“Me dediqué al máximo, me entrené como pocos, pero no valoraron nada” afirmó Centurión en su cuenta en Instagram. Cabe recordar que el jugador ya había pasado la revisación médica en el Genoa de Italia, pero no firmó el contrato porque lo llamaron desde Boca para jugar en el club.

El futuro de “Centu” es incierto ya que el mediocampista había afirmado que si no jugaba en el último campeón se retiraba del fútbol. Ya llegó una oferta de Lanús, veremos la decisión del jugador.