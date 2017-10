La prensa peruana denuncia que el partido ante Argentina está arreglado

La presencia de Gianni Infantino en la Argentina por el anuncio de la postulación conjunta de Argentina, Uruguay y Paraguay para organizar el Mundial 2030 ha generado sospecha en Perú de cara al partido de Eliminatorias de esta noche.

Las selecciones de ambos países se medirán en “La Bombonera” a partir de las 20.30 en un partido clave para el futuro de ambos equipos, que sueñan con clasificar a Rusia 2018. Además, el encuentro toca los intereses de Chile, otro de los que aún no selló su pasaje.

Varios portales peruanos tildaron de “sospechosa” la reunión que mantuvo Infantino junto con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez y el presidente paraguayo, Horacio Cartes, en la Casa Rosada, casualmente un día antes del cotejo.

Tras esa cumbre, realizada en privado entre risas y con comida de por medio en la Casa de Gobierno, Infantino llenó de elogios al fútbol argentino: “Gracias a la Argentina el fútbol es hoy lo que es”, al tiempo que aplaudió la gestión de Tapia: “Hemos visto que hay fuerza, pasión y corazón para empezar a trabajar otra vez, en serio, por el desarrollo de fútbol”.

Además, el suizo de 47 años, que llegó a la cima de la FIFA bajo un lema de transparencia y renovación, mantuvo un “meeting” de aproximadamente una hora con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),

Claudio Tapia, el presidente de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), Mariano Elizondo, y los máximos dirigentes de los equipos más importantes de la Argentina: Daniel Angelici (Boca), Rodolfo D’Onofrio (River), Victor Blanco (Racing) y Hugo Moyano (Indpendiente), entre otros representantes de las federaciones de Uruguay, Paraguay y Ecuador.

Sus comentarios y el tono amigable en el que se mantuvieron las reuniones entre Infantino, los dirigentes de fútbol y los mandatarios de los países postulantes para el Mundial 2030, fueron tomados como gestos de un claro acuerdo entre las partes para el partido de esta noche.

Desde Perú ya se habían opuesto a que el partido se juegue en “La Bombonera”, estadio que no cumple con varias de las condiciones exigidas por la FIFA para este tipo de encuentros.

Pero tras un simple pedido de la AFA, desde la Casa Madre del fútbol aceptaron la propuesta y desoyeron a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Esa fue la primera decisión que comenzó a sembrar sospecha.

Luego, esta semana, la FIFA sancionó a la FPF por “cánticos homofóbicos” con una multa de 25.000 dólares que irritó a los peruanos y colocó definitivamente un manto de sospecha sobre la reunión que se celebraría esta tarde.

Si bien el objetivo del viaje fue para anunciar la candidatura de Argentina, Uruguay y Paraguay para la Copa del Mundo 2030, resulta extraño que se haya realizado un día antes de uno de los partidos más trascendentales de la Eliminatoria.

El diario Todo Sport de Perú tildó de “Rateros” al presidente de la AFA, de la Conmbeol y al propio Infantino y sostuvo en su portada que el “robo” ya fue “acordado”. Por su parte, el sitio peruano Trome publicó “Nos metieron a la cocina”, refiriéndose a que excluyeron a Perú de esta sospechosa reunión.

Además, desde Chile también estallaron. Juan Carlos Silva, director de la ANFP, órgano que rige el fútbol en ese país, sostuvo: “¿Si nosotros los hubiéramos invitado? Yo creo que no. No nos parece el momento más prudente, pero cada cual es libre de hacer las visitas o invitaciones que quiera, que son propias de su giro”.

Desde El Gráfico de Chile enumeraron las “artimañas” realizadas por la AFA y avaladas por la FIFA de cara al encuentro de hoy. Desde la elección de “La Bombonera”, hasta la “fiesta” que realizará la barrabrava de Boca Juniors gracias al financiamiento aportado por los dirigentes argentinos.

Otro de los que señaló el supuesto fraude que se verá en el campo de juego fue el ex futbolista peruano José Velásquez en diálogo con La Tercera: “¿Qué hace el presidente de la FIFA en Argentina? ¿Por qué no va a otros enfrentamientos? La respuesta es simple: a la FIFA no le conviene que Perú vaya al Mundial y sí le sirve que vaya Argentina porque está el mejor jugador del mundo (Lionel Messi)”.

Con este clima, a partir de las 20:30, Argentina y Perú se medirán en un duelo clave de las Eliminatorias Sudamericanas que lejos de lo deportivo deberá ser analizado por el contexto en el que se disputa.