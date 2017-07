La pretemporada de UPCN será en Polonia

El presidente de UPCN Voley, José Pepe Villa, anunció la pre temporada histórica que realizará el equipo en Polonia en el mes de septiembre.

UPCN participará como invitado especial en el cuadrangular llamado 10th Tournament for the Cup of the President of Krosno, en la ciudad polaca de Krosno. El resto de los equipo que competirán con los sanjuaninos serán: Aseco Resovia de la nación anfitriona, y dos equipos que compiten en la Liga A1 de Italia, uno de ellos es Monza y el otro aún no se define.

Pepe Villa indicó que la Asociación de Vóleibol Karpaty Krosno invitó especialmente a UPCN y que los jugadores comenzarán el 8 de agosto la pretemporada en la provincia. El equipo local viajará a Polonia el 10 de septiembre y luego de jugar la Copa de Krosno, se trasladará 50 km para disputar tres amistosos ante Resovia, antes de regresar al país el 20 de septiembre.

Para UPCN la invitación a esta competencia en Polonia es muy importante. Sólo hay un antecedente de una gira de pretemporada fuera de Brasil (destino elegidos para que sus jugadores mejor el nivel) y fue en 2010 cuando disputó el World Challenge en California, Estados Unidos.