La reacción de los hinchas de River que llegaban a Dubai cuando eran eliminados

Tras dieciocho horas de vuelo, miles de pesos invertidos y toda la ilusión, un grupo numeroso de hinchas de River llegó esta tarde a Emiratos Árabes Unidos para presenciar la final del Mundial de Clubes. Sin embargo, justo cuando estaban haciendo la fila en Migraciones para ingresar a la ciudad de Dubai, se enteraron de la increíble derrota por penales contra el modesto Al Ain.

Con toda la frustración a cuestas, un hincha grabó el momento y las reacciones se volvieron virales.

“No se puede creer esto, boludo. 18 horas con el culo cuadrado escuchando el alargue arriba del avión con el Wi-Fi. Cola de Migraciones escuchando los penales. Y cuando me toca el turno para entrar a territorio dubaiense, 5-4. Yo me hago co… por un camello. ¿Qué hago acá? No se puede creer. Mirá la cara de orto de los riverplatenses”, dice el fanático mientras se dirige a la cinta para retirar su equipaje, todavía en el aeropuerto internacional de Dubai.

“Vos te reís porque venías a hacer shopping”, le dice luego a su mujer. Y remata: “¿A qué hora sale el vuelo de vuelta?”.

Este contingente de hinchas arribó hoy al país árabe con el objetivo de presenciar una supuesta final soñada entre River y Real Madrid (el equipo español definirá su pase el miércoles ante el Kashima japonés). No obstante, deberán buscar la forma de cambiar los tickets para alentar a sus jugadores en el encuentro por el tercer puesto.

Fuente: Clarín